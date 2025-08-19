Roma, è il giorno di Bailey: atteso nella Capitale per visite e firma

L'attaccante giamaicano sarà a breve in Italia, nel pomeriggio visite e firma
A Roma è il giorno di Leon Bailey, neo acquisto del club giallorosso. Dopo aver trovato l'accordo con l'Aston Villa per un prestito con diritto di riscatto e aver limato i dettagli col giocatore, i capitolini sono pronti ad accogliere il giamaicano per le consuete visite mediche e successiva firma. L'attaccante è infatti atteso in Italia poco dopo l'ora di pranzo, col volo che lo porterà a Roma Ciampino. Il suo sbarco è stato posticipato alle ore 14.20 per colpa del traffico aereo.
Il programma della giornata, dopo l'arrivo, prevede le visite mediche e, come detto, la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Operazione che pesa per circa 24 milioni sulle casse del club, che ha trovato l'intesa con l'Aston Villa sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni.
Ma i giallorossi non intendono fermarsi qui. Il mercato, infatti, è in fermento e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori affondi per cercare di dare a Gasperini le giuste pedine in vista dell'avvio della stagione. Con Sancho ancora nell'orbita dei capitolini, con la trattativa in salita ma non ancora tramontata definitivamente, la società si starebbe muovendo anche per Jonathan Rowe, separato in caso col Marsiglia. Finito fuori rosa dopo la lite con Rabiot, il britannico piace ai capitolini e dall'incontro tra il giocatore e l'OM delle prossime ore potrebbe emergere un quadro favorevole per la Roma.
