Roma, è il giorno di Bailey: atteso nella Capitale per visite e firma

A Roma è il giorno di Leon Bailey, neo acquisto del club giallorosso. Dopo aver trovato l'accordo con l'Aston Villa per un prestito con diritto di riscatto e aver limato i dettagli col giocatore, i capitolini sono pronti ad accogliere il giamaicano per le consuete visite mediche e successiva firma. L'attaccante è infatti atteso in Italia poco dopo l'ora di pranzo, col volo che lo porterà a Roma Ciampino. Il suo sbarco è stato posticipato alle ore 14.20 per colpa del traffico aereo.