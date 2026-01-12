Zoff promuove Spalletti: "Grazie a lui, Juve ancora in corsa per lo scudetto"

Dino Zoff non ha dubbi su Luciano Spalletti e in un'intervista a Tuttosport promuove i suoi primi mesi sulla panchina bianconera: "Luciano ha riportato la squadra sulla retta via. Con lui i bianconeri sono tornati in corsa per un piazzamento in Champions, che è il minimo per la storia di quel club. Penso abbia trovato la quadra sul piano tattico, sono più spigliati".