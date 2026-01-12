Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Zoff promuove Spalletti: "Grazie a lui, Juve ancora in corsa per lo scudetto"

12 Gen 2026 - 11:00
© Getty Images

© Getty Images

Dino Zoff non ha dubbi su Luciano Spalletti e in un'intervista a Tuttosport promuove i suoi primi mesi sulla panchina bianconera: "Luciano ha riportato la squadra sulla retta via. Con lui i bianconeri sono tornati in corsa per un piazzamento in Champions, che è il minimo per la storia di quel club. Penso abbia trovato la quadra sul piano tattico, sono più spigliati".

Anche per stare in corsa per lo scudetto? "Vedo l’Inter favorita, ma Spalletti ha a disposizione una squadra competitiva che lotterà fino alla fine. Nulla è impossibile: possono iscriversi alla corsa per il titolo". 

Per Zoff, Yildiz è "la ciliegina sulla torta di un gruppo forte, mi piacciono estro, fantasia e gesti tecnici, oltre all'uomo che è". Di Gregorio? "Un buon portiere che sta facendo la sua parte alla grande". 

dino zoff
juventus
luciano spalletti

Ultimi video

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

02:18
Dimarco: "Questa partita qualche mese fa l'avremmo persa"

Dimarco: "Questa partita qualche mese fa l'avremmo persa"

03:07
Inter-Napoli 2-2: gli highlights

Inter-Napoli 2-2: gli highlights

02:56
Fiorentina-Milan 1-1: gli highlights

Fiorentina-Milan 1-1: gli highlights

01:14
Lecce-Parma 1-2: gli highlights

Lecce-Parma 1-2: gli highlights

01:08
Verona-Lazio 0-1: gli highlights

Verona-Lazio 0-1: gli highlights

02:53
Di Lorenzo: "Usciamo da San Siro con una grande forza mentale"

Di Lorenzo: "Usciamo da San Siro con una grande forza mentale"

01:19
MCH TELSTAR-AJAX MCH

Telstar-Ajax 2-3: gli highlights

00:08
CLIPPINA TIRO IN TRIBUNA E BIRRA CHE VOLA MCH

Dylan Vente tira direttamente in curva e centra in pieno la birra di un tifoso

03:08
DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

00:54
DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

I più visti di Calcio

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

Victor Osimhen

Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile? I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:00
Al via udienza Zappi, n.1 arbitri al tribunale nazionale Figc
12:32
Ottavio Bianchi sulla Nazionale: "Mancato stage? Occasione persa, poi non lamentiamoci"
12:19
Coppa Italia: Bonacina arbitra Roma-Torino
12:00
Bianchi su Inter-Napoli: "Partita da Premier, McTominay è universale"
11:52
Calcio francese in lutto, morto l'ex allenatore Rolland Courbis