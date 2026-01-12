Zoff promuove Spalletti: "Grazie a lui, Juve ancora in corsa per lo scudetto"

© Getty Images
Dino Zoff non ha dubbi su Luciano Spalletti e in un'intervista a Tuttosport promuove i suoi primi mesi sulla panchina bianconera: "Luciano ha riportato la squadra sulla retta via. Con lui i bianconeri sono tornati in corsa per un piazzamento in Champions, che è il minimo per la storia di quel club. Penso abbia trovato la quadra sul piano tattico, sono più spigliati".
Anche per stare in corsa per lo scudetto? "Vedo l’Inter favorita, ma Spalletti ha a disposizione una squadra competitiva che lotterà fino alla fine. Nulla è impossibile: possono iscriversi alla corsa per il titolo".
Per Zoff, Yildiz è "la ciliegina sulla torta di un gruppo forte, mi piacciono estro, fantasia e gesti tecnici, oltre all'uomo che è". Di Gregorio? "Un buon portiere che sta facendo la sua parte alla grande".