Roma, Pellegrini a rischio squalifica in Conference League dopo il rosso in amichevole

DECIDE IL REFERTO

La Fifa in casi particolari può decidere di sospendere giocatori e allenatori in competizioni ufficiali

In casa Roma si attende il referto dell'arbitro Vazquez in merito alla partita giocata contro il Betis sabato: essendo amichevole internazionale rientra nel novero del regolamento Fifa che, in casi particolari, può anche decidere di squalificare in competizioni ufficiali calciatori espulsi nelle amichevoli. Preoccupa soprattutto la situazione di Pellegrini, tra quelli in campo unico a ricevere il cartellino rosso non per un fallo ma per proteste. Getty Images

Espulsione tra l'altro aggravata dal fatto che il centrocampista era anche il capitano dei giallorossi: in caso di referto particolarmente duro, Pellegrini potrebbe saltare il primo impegno ufficiale della Roma, giovedì 19 agosto nell'andata dei playoff di Conference League (tra tre giorni si saprà l'avversario, Trabzonspor o Molde).

Due i precedenti in tal senso: nel 1991 Stojkovic, Verona, fu espulso in un'amichevole contro la Reggiana e si prese sei turni di squalifica in Serie A; nel 2016 invece Luci (Livorno) fu fermato per tre turni in Lega Pro dopo il rosso nel test contro la Pro Vercelli. Entrambi avevano protestato con l'arbitro.