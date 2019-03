Roma, Pallotta: "Alibi finiti, i giocatori tirino fuori le palle"

31/03/2019

La crisi della Roma non accenna a placarsi e nemmeno il cambio tecnico, con l'arrivo di Ranieri in panchina al posto di Di Francesco, ha normalizzato la situazione. L'1-4 in casa contro il Napoli ha complicato la rincorsa Champions della Roma facendo esplodere la rabbia del presidente Pallotta: "I giocatori devono lottare e tirare fuori le palle - ha tuonato -, nessuno ha più alibi. Questa sconfitta è inaccettabile".