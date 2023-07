Roma, Mourinho torna al lavoro e svela la lavagna: si parte con la difesa a 3

Primo giorno di lavoro a Trigoria per la Roma e il tecnico, José Mourinho è stato tra i primi ad arrivare. "Difficile, ma bello essere di nuovo in campo" ha commentato sui propri social il portoghese che ha immortalato la lavagna nello spogliatoio svelando i prossimi arrivi dei nazionali. Tra i volti nuovi al centro sportivo Aouar e Pagano, in attesa di Ndicka, ma l'indicazione che arriva dalla foto è che la squadra giallorossa imposterà anche questa stagione con la difesa a 3.