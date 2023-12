Roma, Mourinho: "Secondi per colpa nostra, ma chi ci affronterà non sarà felice"

QUI ROMA

"Dovremo giocare due gare in più e non ne avevamo bisogno. A gennaio mi aspetto un difensore che potremo permetterci"

© Getty Images Dopo il tris rifilato allo Sheriff Tiraspol, José Mourinho mastica amaro per il secondo posto del girone. "Il bilancio è che per colpa nostra finiamo secondi. Abbiamo fatto una partita orribile a Praga che ha deciso la situazione del girone - ha spiegato lo Special One -. Ci saranno da giocare due partite in più per una rosa che avrebbe bisogno di giocare invece delle partite in meno". "Dovremo affrontare una squadra importante di Champions, ma anche loro non saranno contenti di trovarsi noi di fronte", ha aggiunto.

"Il Benfica l'anno scorso è arrivato ai quarti di Champions e ora sono in Europa League. Stesso discorso per le altre, per le quali essere in Europa League è una responsabilità - ha continuato -. Spero che non succeda come l'anno scorso: abbiamo battuto Red Bull, Real Sociedad e Bayer Leverkusen e sembrava che avessimo battuto squadre scarse".

Poi una battuta sul mercato. "Pinto ha detto che arriverà un difensore a gennaio? Io mi aspetto un giocatore che possiamo permetterci - ha detto lo Special One -. Per alcuni club è facile prendere dei calciatori, per noi è moto difficile". "I proprietari lo vogliono, io lo voglio, i dirigenti lo vogliono. Lo vogliamo tutti insieme - ha continuato -. Ma non possiamo prendere un giocatore fantastico in condizioni top perché la nostra situazione del Fair Play Finanziario ci limita molto". "Certa gente dice cose non vere su di noi - ha aggiunto -. Ci paragonano a grandi squadre e invece servirebbe più rispetto".

"Il gol di Pisilli? Sono ragazzi che vengono da qua, vanno allo stadio fin da bambini e, quando hanno la possibilità di giocare in prima squadra, è una grande cosa - ha proseguito -. Il primo gol di Pisilli all'Olimpico è veramente una grande gioia e sono andato via per evitare di piangere".

"Se stanno tutti bene, non abbiamo paura di nessuno in Europa League e possiamo lottare per il quarto posto senza dubbi in campionato - ha proseguito Mou -. Purtroppo però abbiamo e avremo sempre dei problemi con il profilo dei giocatori che abbiamo". "Ma non voglio e non dobbiamo piangere - ha concluso il tecnico giallorosso -. Ci proveremo con tutti i giocatori che abbiamo a disposizione con coraggio a partire dalla prossima gara col Bologna".