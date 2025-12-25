Logo SportMediaset

Calcio

Natale con allenamento per il Lecce al centro di Martignano

25 Dic 2025 - 18:28

Natale di lavoro per il Lecce di mister Eusebio di Francesco in vista della gara casalinga di campionato sabato prossimo contro il Como. I giallorossi hanno sostenuto in mattinata una seduta di allenamento presso il centro sportivo di Martignano. Agli ordini del tecnico giallorossi erano disponibili tutti i calciatori, fatta eccezione per quelli convocati in Coppa d'Africa, Banda, Coulibaly e Gaspar (anche squalificato) che diserteranno la sfida contro i lariani. Continua a svolgere un lavoro terapico il regista albanese Berisha, alle prese con una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra: il suo rientro è previsto a fine gennaio. Assenze che peseranno nelle scelte iniziali della sfida contro il Como, in cui ci saranno importanti novità di formazione. Certo di una maglia al centro della difesa è il tedesco Siebert, a centrocampo Ramadani avrà come compagni di reparto Maleh e Kaba. Nel reparto offensivo solito ballottaggio tra Stulic e Camrda, con l'attaccante serbo che potrebbe partire dal primo minuto. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.

