La conduttrice Usa Martha Stewart diventa comproprietaria dello Swansea

Anche la conduttrice americana Martha Swansea diventerà comproprietaria dello Swansea, club gallese che milita nella Championship inglese, aggiungendosi al gruppo di star dello sport e non solo che comprende Snoop Dogg e Luka Modric. Lo riporta il Guardian, citando l'annuncio arrivato online da Brett Cravatt e Jason Cohen, due dei proprietari della società. Una mossa che certifica la crescente influenza degli imprenditori statunitensi sul calcio britannico. Un altro caso è quello del Birmingham, che vanta tra gli azionisti di minoranza anche l'ex stella dell'Nfl Tom Brady. Stewart è una donna d'affari considerata un simbolo, una vera e propria self-made woman. È conosciuta nel mondo televisivo e dei magazine per i suoi programmi di cucina, giardinaggio, bon ton, fai-da-te, e, in generale, nel campo del lifestyle.