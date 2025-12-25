Pulisic-Sydney Sweeney: impazza il gossip

I protagonisti dell'ultimo gossip che fa parlare Italia e America sono Christian Pulisic e l'attrice Sydney Sweeney. Lui sta facendo bene con il Milan e negli Usa è una star. Lei è diventata famosissima grazie a serie di successo come "Euphoria", ma in patria non è così amata.

Entrambi al momento non commentano le voci anche perché sono entrambi impegnati. Il numero 11 rossonero ha una relazione con la golfista Alexa Melton. Sidney Sweeney, chiusa la storia con Jonathan Davino, è stata accostata all’imprenditore Scooter Braun.

Il tempo darà o meno ragione alle voci di un flirt tra i due...