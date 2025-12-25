Logo SportMediaset

Calcio

Pulisic-Sydney Sweeney: impazza il gossip

25 Dic 2025 - 18:02

I protagonisti dell'ultimo gossip che fa parlare Italia e America sono Christian Pulisic e l'attrice Sydney Sweeney. Lui sta facendo bene con il Milan e negli Usa è una star. Lei è diventata famosissima grazie a serie di successo come "Euphoria", ma in patria non è così amata.
Entrambi al momento non commentano le voci anche perché sono entrambi impegnati. Il numero 11 rossonero ha una relazione con la golfista Alexa Melton. Sidney Sweeney, chiusa la storia con Jonathan Davino, è stata accostata all’imprenditore Scooter Braun.
Il tempo darà o meno ragione alle voci di un flirt tra i due...

19:25
Slot ricorda Djogo Jota: "Triste il primo Natale senza di lui, penso alla sua famiglIa"
18:28
Natale con allenamento per il Lecce al centro di Martignano
18:23
La conduttrice Usa Martha Stewart diventa comproprietaria dello Swansea
18:02
Pulisic-Sydney Sweeney: impazza il gossip
17:16
Coppa Africa riprende domani, in campo Marocco ed Egitto