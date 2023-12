Roma, Mourinho: "Parlo solo in portoghese, il mio italiano non basta per alcuni concetti"

ROMA

Show del tecnico giallorosso dopo la vittoria di Reggio Emilia: "Per ricevere fair play bisogna darlo, nel Sassuolo c'è un giocatore a cui manca"

È José Mourinho show al termine di Sassuolo-Roma. Dopo la sofferta vittoria di Reggio Emilia il tecnico giallorosso si è presentato ai microfoni di Dazn parlando esclusivamente in portoghese: "il mio italiano non è sufficiente e non è abbastanza buono per esprimere determinati concetti - le parole dello Special One, riportate da un traduttore messo a disposizione del club -. Un concetto che ho già sottolineato è che la stabilità emotiva è fondamentale per ottenere risultati". Poi una nuova stoccata a Berardi: "Per quanto riguarda il pallone non restituito nel finale abbiamo detto a quelli del Sassuolo che per ricevere fair play bisogna darlo e nella loro squadra c'è un giocatore che di fair play è carente".

"Voglio ringraziare la proprietà e il direttore Tiago Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno sostenuto - ha proseguito Mou - È stata una vittoria sofferta, ma meritata. Anche quando eravamo sotto di un gol eravamo noi la squadra migliore in campo. Sono molto felice per i giocatori e per tutti i nostri tifosi. Una parola devo dedicarla anche al mio assistente Salvatore Foti, che oggi non c'era ma che ha lavorato tanto per questa partita".