Roma, Mourinho: "Questa sera mi è piaciuto tutto"

ROMA

Il tecnico giallorosso si gode il passaggio del turno dopo il successo sul Salisburgo: "Grande vittoria contro una squadra piena di qualità"

© Getty Images José Mourinho gongola dopo la netta vittoria della sua Roma sul Salisburgo: "È stata una Roma bella, che ha fatto un risultato importante e una partita completa sotto tutti i livelli - le parole del portoghese a Sky dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League -. Siamo stati una volta di più squadra. C'è empatia, solidarietà in questo gruppo. Mi è piaciuto tutto. Il mio staff ha fatto un lavoro fantastico, noi allenatori sfruttiamo il lavoro di tante persone, che anche questa volta hanno preparato la squadra al meglio".

Parole speciali anche per alcuni singoli: "Devo parlare anche di El Shaarawy, che ho sacrificato e ho tenuto come piano B. Mi è dispiaciuto averlo fatto giocare così poco (entrato solo nel recupero, ndr), ma lui lo ha accettato e sono molto contento anche di questo spirito. Wijnaldum quando è entrato ha dato qualcosa in più sul piano della qualità. È stata una grande vittoria contro una squadra reduce dalla Champions League e piena di qualità".

Momento positivo per tutto il calcio italiano in Europa: "Siamo andati avanti tutte e quattro in Europa e Conference, mentre Napoli, Inter e Milan sono in vantaggio in Champions. È un bel momento per il calcio italiano. Spinazzola? È tornato bene, lo aveva fatto già nell'ultima partita, ma è più facile quando tutta la squadra gioca bene. Dispiace solo per il risultato perché poteva essere più ampio, ma la partita è stata perfetta, senza rischi. Standing ovation per Belotti? Meritatissima, lui lavora sempre tantissimo per la squadra. Ci sono attaccanti che se non segnano non fanno nient'altro, lui non è così".