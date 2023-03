Roma, presentato il ricorso contro la squalifica di Mourinho

È stato depositato intorno alle 16 di venerdì il ricorso da parte della Roma contro la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice sportivo a José Mourinho. L'obiettivo del club, che ritiene la sanzione totalmente ingiusta, è quello di ottenere l'annullamento integrale della sanzione e avere il tecnico portoghese in panchina già per la sfida di domenica sera contro la Juventus. Il ricorso sarà discusso sabato mattina, in un'udienza fissata per le 11 davanti alla Corte d'appello della Figc.