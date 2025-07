Livorno, dietrofront su logo: adotterà lo stemma della città

Il Livorno calcio per questa stagione adotterà lo stemma 'Fides' del Comune e dunque giocherà le partite ufficiali con lo stemma della città sulla maglia, che raffigura una fortezza con due torri, il mare e una banderuola con il motto Fides. Il nuovo marchio presentato l'8 luglio, una grande 'L' amaranto che riprende l'idea delle onde sopra la scritta Us Livorno 1915 - non vedrà dunque la luce e anzi sarà poi sostituito al termine di un percorso che vedrà il coinvolgimento dei tifosi. Lo ha annunciato la società in una nota e per bocca del club manager, Luca Mazzoni, nel corso della notte bianca dello sport insieme al sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Dopo la presentazione del nuovo marchio ora accantonato si era scatenata una rivolta tra la maggioranza dei tifosi che avevano bocciato di fatto la decisione di abbandonare lo storico simbolo del dollaro della Us Livorno 1915 chiedendo di rivedere la decisione. "Dopo le riflessioni di questi ultimi giorni - scrive la società nella nota diffusa sui social - abbiamo preso una decisione importante. In quella che sarà la stagione dei 110 anni dalla fondazione del nostro club, percorreremo una strada già scelta sia in occasione dei 90 e dei 100 anni, ovvero disputare un intero campionato con il simbolo della città di Livorno sul petto. Sarà per noi un onore farlo". "Questa novità - si spiega - sarà adottata solo per la stagione 2025/26, una stagione 'limited edition' in cui ognuno di noi farà il massimo per onorare questa maglia così preziosa". Il club si è poi detto grato "per l'entusiasmo ed il sostegno" del sindaco Salvetti il quale ha commentato: "Sono contento, alla fine ha prevalso una scelta intelligente che permetterà a tutti di curare questo aspetto del logo con calma e sensibilità. La maglia scudettata è bellissima e il Fides di Livorno ci sta alla grande. Vedo che la squadra sta prendendo forma in una maniera convincente. Sono certo che sarà una stagione in cui ci divertiremo".