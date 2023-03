Scontro Mourinho-Serra, ecco cosa si sarebbero detti

LA RICOSTRUZIONE

Il Corriere dello Sport ricostruisce nei dettagli l'acceso dialogo tra il portoghese e il quarto uomo, che sarebbe proseguito anche negli spogliatoi

La bufera sollevata dallo scontro verbale in campo tra José Mourinho e il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma non si placa, il tecnico portoghese è stato squalificato per due giornate, l'arbitro è stato fermato, la Procura Figc ha aperto un'inchiesta e ora emergono nuovi dettagli: non solo la ricostruzione dell'acceso confronto a bordo campo che ha portato all'espulsione dello Special One ("Vai a casa, ti prendono tutti per il c..." avrebbe detto Serra indicando il pubblico dello Zini stando alle ricostruzioni del suo labiale, "Devi stare tranquillo" e poi "E' lui che devi cacciare, non me!" le parole del portoghese), ma anche nuovi dettagli su un presunto confronto avvenuto tra i due in spogliatoio dopo la partita (Mou ha lasciato la tribuna 2 minuti prima del triplice fischio).

A riportarlo è Il Corriere dello Sport, secondo cui il faccia a faccia tra i due sarebbe avvenuto nello spogliatoio dell'arbitro alla presenza degli assistenti di Piccinini, di un ispettore federale, di Vito Scala e anche di un paio di collaboratori della Cremonese.

Lo Special One non era lì per scusarsi col direttore di gara come fatto in occasione della sua ultima espulsione con l'arbitro Rapuano (Roma-Torino), ma avrebbe subito incalzato il quarto uomo: "Se hai le palle, se sei un uomo, ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui".

"Scusa di che? Io non devo chiedere scusa a nessuno, io non ho detto niente", avrebbe replicato Serra. Una risposta che avrebbe fatto letteralmente infuriare lo Special One: "Bugiardo. Sei un uomo di merda… Vergogna - avrebbe urlato ripetutamente il portoghese - Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve...".

"Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia...", sarebbe stata la controreplica di Serra. In attesa di scoprire tutta la verità su quanto successo allo Zini, la Procura Figc sta indagando, Mourinho e Serra verranno sentiti nei prossimi giorni e la Roma ha annunciato ricorso contro la squalifica del suo tecnico.

