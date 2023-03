Caso Mourinho-Serra, l'allenatore ascoltato dalla Procura Federale

DOPO CREMONESE-ROMA

Colloquio di 45 minuti tra l'allenatore della Roma e la Procura Figc. Venerdì toccherà a Serra

È durata circa 45 minuti l'audizione di José Mourinho con il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, dopo l'indagine aperta dalla stessa procura sulla base delle accuse mosse dall'allenatore portoghese al quarto uomo del match della Roma contro la Cremonese, Marco Serra, reo secondo lo Speciale One di avergli rivolto parole offensive prima della sua espulsione. Mourinho è stato accompagnato dall'avvocato Antonio Conte e dal dirigente del club, Maurizio Lombardo e all'uscita dagli uffici della procura federale non ha rilasciato dichiarazioni. Venerdì sarà il turno di Serra.

Per la nota vicenda legata alla lite con il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma, José Mourinho ha preso due giornate di squalifica. La società giallorossa ha annunciato che farà ricorso per provare a ridurre da due a uno il turno di stop. Difficile che possa esserci uno sconto, visto che il portoghese è recidivo. Le conseguenze dello scontro di domenica, comunque, ci saranno anche per Serra. Lo riporta Repubbica.

Vedi anche Serie A Scontro Mourinho-Serra, ecco cosa si sarebbero detti

L'Aia e il designatore Gianluca Rocchi sono particolarmente infastiditi dagli atteggiamenti tenuti dall'ufficiale di gara nei confronti dei tesserati a bordo campo: dopo le audizioni in procura federale verrà presa una decisione definitiva. Già lo stop di Serra per la prossima giornata di Serie A è un indizio su quanto poco sia stato apprezzato lo scontro con Mou. È molto probabile che si arriverà a una sospensione lunga e a un ridimensionamento nelle graduatorie per il quarto uomo di Cremonese-Roma.