Il giudice sportivo non fa sconti: due giornate a Mourinho

LA SQUALIFICA

Il tecnico della Roma salta Juventus e Sassuolo

Due giornate di squalifica a Josè Mourinho, con multa di 10 mila euro. È questa la decisione del giudice sportivo della serie A, dopo l'espulsione del tecnico della Roma ieri nella partita con la Cremonese. L'allenatore giallorosso paga lo scontro con il quarto uomo Serra: non sarà in panchina contro Juventus e Sassuolo.

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato la squalifica di due giornate motivandola con la contestazione "veemente e reiterata di una decisione arbitrale", ripetuta al momento dell'espulsione, e per aver "rivolto espressioni ed illazioni gravemente offensive" al quarto uomo, Serra, dopo essere entrato, autorizzato, nello spogliatoio dell'arbitro.

RICORSO DELLA ROMA

La Roma, appresa la decisione del Giudice Sportivo di squalificare Mourinho per due giornate, procederà nel presentare il ricorso per tutelare in ogni modo il proprio tecnico, ritenendo eccessivo il danno arrecato alla squadra e soprattutto all'allenatore, in virtù di quelle che sono state anche le accuse mosse dallo Special One nei confronti del quarto uomo Serra e per le quali la procura federale ha aperto un'inchiesta.

MARIO RUI FERMATO DUE GIORNATE

Due turni di stop e ammenda di 10mila euro per il difensore del Napoli Mario Rui. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie A. Il portoghese, espulso nel match contro l'Empoli, è stato sanzionato "per avere, al 22esimo del secondo tempo, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di giuoco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all'altezza dell'inguine un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di squalifica invece per Donati (Monza), Baschirotto (Lecce), Berardi (Sassuolo), Casale (Lazio), Leao e Krunic (Milan), Ehizibue (Udinese), Ferrari (Cremonese), Gabbiadini (Sampdoria) e Ricci (Torino). Tra i club ammende per Torino (8mila euro), Juventus (3mila euro), Lecce (3mila euro) e Bologna (2mila euro).