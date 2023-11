Roma, Mourinho: "Resto? Non lo so. Con i Friedkin parliamo di oggi non del rinnovo"

José Mourinho si è confessato in una intervista al TG1, la cui versione intergrale andrà in onda nei prossimi giorni. "Mourinho resterà qui? Non lo so... L'ultima volta che ho parlato con Dan (Friedkin, ndr) è stato 10 minuti dopo la Lazio, in ufficio. La settimana scorsa ho parlato con Ryan. Parliamo del lavoro di oggi non di rinnovo". Sulla possibilità di una terza finale europea di fila. "Sogno un'altra finale. Nella storia della Roma è stata la prima volta che ha fatto due finali europee di fila. Se pensi a tre? Pensi a squadre mitiche. Non ci proviamo? Certo, ci proviamo".