Inter, Inzaghi come Mourinho? Corsi e ricorsi verso un altro Triplete

COME NEL 2010

I nerazzurri dominano in campionato con miglior attacco e miglior difesa e sono già qualificati agli ottavi di Champions, una serie di coincidenze sta facendo sognare i tifosi

Simone Inzaghi come José Mourinho? Lo Special One è entrato nella storia portando in Italia il primo e finora unico Triplete e a 14 anni di distanza il tecnico piacentino prova ad emularlo. La sua Inter è già qualificata agli ottavi di Champions e sta dominando il campionato con il miglior attacco e la miglior difesa, ma al di là dei numeri sono la qualità del gioco e la solidità della squadra che autorizzano anche i sogni più audaci. Ecco perché i tifosi nerazzurri iniziano a sognare e in questi giorni sui social sta circolando una cosa che sta gettando molta benzina sul fuoco…

Una serie di coincidenze, di corsi e ricorsi storici e se come si dice la storia è ciclica, allora gli interisti possono davvero sognare perché proprio come era accaduto nella stagione 2009/10 i nerazzurri hanno vinto il derby di inizio campionato con quattro gol di scarto e hanno pareggiato la prima partita di Champions con una squadra spagnola. Ma non è finita qui, perché anche in quella stagione Walter Mazzarri era subentrato in corsa sulla panchina del Napoli e anche in quell’anno c’era stato un forte rischio di eruzioni vulcaniche in Islanda (che aveva costretto il Barcellona a viaggiare per Milano in pullman, ndr).

Coincidenze o ciclicità della storia? I tifosi possono iniziare a sognare. O a fare gli scongiuri…

