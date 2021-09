Roma, Mourinho porta a cena la squadra per le 1000 panchine

1000 PANCHINE

Il portoghese festeggia il suo traguardo speciale invitando tutti al ristorante per fare gruppo e… cantare

La Roma fa gruppo. Mourinho, i Friedkin e la squadra si sono ritrovati a cena in un ristorante di Piazza Pio XI per festeggiare le 1000 panchine dello Special One. Locale interamente affittato dalla società per l'occasione con i bodyguard del club fuori a presidiare la zona e a controllare una ventina di curiosi presenti. Tra i più acclamati il capitano, Lorenzo Pellegrini, sempre più vicino al rinnovo di contratto con il suo entourage che oggi ha incontrato Tiago Pinto a Trigoria.

Cena a base di pesce accompagnata con del vino per squadra e dirigenza al gran completo. Mourinho siede al tavolo presidenziale con Dan e Ryan Friedkin, mentre il resto della squadra è stato diviso in tavoli da sei a otto persone. Il capitano Pellegrini siede insieme a Karsdorp, Diawara, Darboe, Veretout, Abraham (che ogni tanto guardava il Chelsea in Champions), Shomurodov e Smalling, per quest'ultimo menù speciale vista la dieta vegana seguita. Ad accompagnare la serata un piano bar che ha coinvolto anche la squadra che ha intonato "Bella ciao". Alcuni componenti dello staff della Roma invece hanno rivisitato la canzone di Venditti "ci vorrebbe un amico" inserendo aneddoti sui vari giocatori cantandola a karaoke.

