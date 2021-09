Roma, Mourinho e la corsa sotto la Curva Sud: "E non mi sono infortunato!"

Un gol da tre punti al 91' val bene una corsa sotto la Curva Sud: questo deve avere pensato, e poi eseguito, José Mourinho ieri contro il Sassuolo. Un'esultanza sfrenata anche per festeggiare la millesima panchina in carriera con una vittoria. Il tecnico portoghese della Roma, il giorno dopo il match, commenta sui social con ironia: "...e non mi sono infortunato! La 1001.ma panchina arriva presto".