Roma-Pellegrini, si tratta: incontro positivo per il rinnovo

CAPITANO DA BLINDARE

Riunione tra Tiago Pinto e l'agente del capitano: l'intesa ancora non c'è, ma il clima è sereno

In casa Roma lavori in corso sul fronte rinnovi. In particolare su quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è in scadenza a giugno 2022 e a Trigoria c'è stato un incontro tra il direttore generale Tiago Pinto e l'agente del giocatore per fare il punto della situazione. Secondo quanto trapela, la riunione sarebbe stata positiva anche se non si è raggiunto alcun accordo definitivo sul prolungamento. Getty Images

Viste le cifre in ballo, del resto, la trattativa è complessa e servirà del tempo per raggiungere la quadra e mettere tutto nero su bianco. Ad ogni modo tra la dirigenza giallorossa e l'entourage del calciatore il clima è sereno e, a meno di clamorosi colpi di scena, la strada per arrivare a un accordo al momento sembra tutta in discesa.