Roma, Mourinho: "Partita dominata. Felix? Gli devo un paio di scarpe da 800 euro"

José Mourinho si gode la vittoria sul Genoa a Marassi e gongola per la doppietta del suo pupillo, Felix Afena-Gyan: "È corso da me dopo il gol perché gli avevo promesso di comprargli un paio di scarpe che a lui piacciono molto e che costano tanto, circa 800 euro - le parole del tecnico della Roma a Dazn -. È venuto verso la panchina per ricordarmi la promessa. Domani mattina devo andare in negozio a comprargliele... Il primo tempo è stato un po' bloccato, però abbiamo giocato bene e dominato. Ci mancava verticalità, ma siamo sempre stato in controllo. Mkhitaryan ha fatto una partita fantastica e siamo stati bravi anche nelle preventive sui loro tentativi di contropiede. Quando si sono abbassati ho pensato che Felix poteva avere il profilo giusto per metterli in difficoltà, come aveva fatto contro Cagliari e Milan. Lui ci ha aiutato tanto, ma la squadra ha giocato davvero bene".

Getty Images