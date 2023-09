Roma, Mourinho manda in tilt i social messicani

"Sono José Mourinho, devo dirvi una cosa: ho appena firmato per la squadra migliore del Messico". Il tecnico della Roma ha postato un video sul proprio profilo Instagram nel quale annunciava una nuova avventura in America Latina, ma i tifosi giallorossi non devono preoccuparsi perché si tratta solo di una trovata pubblicitaria. Il video ha però avuto una eco pazzesca proprio in Messico, dove web e social sono impazziti cercando di capire per chi avrebbe potuto firmare lo Special One: "Siamo noi il club più grande, è qui che arriverà" hanno scritto i tifosi del Cruz Azul, del Club America e del Tigres, mentre il Club Leon ha risposto postando un video simile in cui smentisce che il portoghese arriverà effettivamente nella squadra più grande del Messico (che sarebbe ovviamente proprio il Leon)...