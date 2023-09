Roma, lo sfogo social di Lukaku: "Mi hanno insultato, è la putt**a di una verità"

ROMA

Dopo la terza rete con la Roma il belga si è tolto qualche sassolino dopo una estate complicata.

Prima gol al Torino, il terzo dell'avventura alla Roma con Josè Mourinho, poi lo sfogo sui social. Non si è fatto mancare nulla Romelu Lukaku nelle ultime ore. L'ex nerazzurro, in piena notte, si è rivolto a tutti i suoi detrattori, dopo una estate vissuta tra critiche, insulti e indiscrezioni di mercato, con un messaggio chiaro: "Mi hanno insultato. È questa la putt... di una verità". Semplice l'interpretazione di quanto comparso nella storia Instagram del belga, corredata da una emoticon in versione zen e una nuvoletta pensierosa.

Lukaku, che ieri ha fatto un gol dei suoi in area di rigore, si è ispirato ad una canzone per lo sfogo social: la frase riportata è recitata nel testo della canzone Bâtiment del rapper francese Niska. Romelu vuole prendersi delle rivincite, coccolato pure da Josè Mourinho, che ieri ha usato parole dolcissime per l'ex Inter: "Lo ritengo un giocatore fantastico, sono molto contento di lui. Non c'è altro da dire". Dalla sua parte sono anche i numeri: contro i granata l'ex United ha siglato la rete numero 59 in 100 partite in Serie A: meglio di lui han fatto solo Trezeguet (63), Montella (64), Shevchenko (64), Higuain (65) e Cristiano Ronaldo (81).