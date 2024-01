Roma, sarà Daniele De Rossi il dopo Mourinho

Dopo il terremoto che ha portato all' esonero di José Mourinho , in casa Roma è già tempo di guardare avanti e pensare al nuovo allenatore. I Friedkin non sembrano avere alcun dubbio, il prossimo tecnico giallorosso sarà Daniele De Rossi . L'ex centrocampista è pronto a dire sì a un contratto "da traghettatore" fino a giugno, per poi essere rivalutato ed eventualmente confermato a fine stagione. Restano da discutere i dettagli dell'accordo , ma la strada sembra tracciata con un' opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League: dopo 18 stagioni da giocatore, De Rossi andrà incontro al suo destino e sederà sulla panchina della sua squadra del cuore.

DE ROSSI ALLA ROMA, LA SUA CARRIERA

L'esperienza dell'ex capitano come tecnico è piuttosto limitata: tra il 2021 e il 2022 è stato due volte nello staff tecnico di Mancini in Nazionale, partecipando anche alla vittoriosa spedizione di Euro 2020, ma la sua prima e unica panchina è stata quella della Spal. Subentrato a Venturato nell'ottobre 2022, De Rossi ha collezionato appena 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte in 16 giornate, per poi essere sostituito da Massimo Oddo a febbraio 2023. Ha acquisito ufficialmente la licenza Uefa Pro a settembre, una volta completato il percorso di formazione a Coverciano.

ROMA, SOGNO CONTE PER IL FUTURO

In attesa di vedere se De Rossi sarà profeta in patria, per la prossima stagione i sogni dei tifosi convergono sostanzialmente su un nome: Antonio Conte. L'ex ct è nei piani anche di Milan e Napoli e non ha ancora sciolto le riserve con nessuno anche se due paletti sembrano certi: vuole attendere fine stagione e vuole tornare ad allenare in Serie A. Secondo Repubblica i Friedkin hanno confronti quasi quotidiani con Conte e quindi sarebbe lui la prima scelta per il 2024/25.