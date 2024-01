Roma, esonerato Mourinho: "Necessario un cambiamento immediato"

LA DECISIONE

Via il tecnico portoghese dopo la sconfitta di San Siro. "Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve"

© Getty Images Terremoto in casa Roma: Josè Mourinho è stato esonerato. Fatale per il tecnico portoghese la sconfitta di San Siro contro il Milan. "L'AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato - si legge nel comunicato del club giallorosso. "Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso - hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin - Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve".

Vedi anche Serie A Serie A, Milan-Roma 3-1: Adli, Giroud e Theo, per Pioli tre punti in francese "Mourinho - prosegue il comunicato - era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione". I Friedkin hanno rotto il silenzio e lo hanno fatto nella maniera più rumorosa possibile: nessuna fiducia a tempo per Mourinho, alla terza stagione sulla panchina giallorossa (due sesti posti in campionato), nessuna tregua fino a fine stagione. Il tecnico portoghese ha ricevuto il benservito due giorni dopo la sconfitta contro il Milan, che ha fatto precipitare la Roma al nono posto in campionato, a 22 dall'Inter capolista e a -5 dalla Fiorentina quarta. Roma eliminata dalla Coppa Italia per mano della Lazio e costretta ai playoff di Europa League contro il Feyenoord. La media punti di Mourinho è di 1,614 in 96 partite di Serie A, che lo colloca al 16° posto della all time giallorossa. Mou lascia il club giallorosso dopo 138 partite, di cui 68 vittorie, 30 pareggi e 40 sconfitte.