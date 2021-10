Roma, Mourinho continua con la punizione: riabilitato solo Kumbulla, ma per necessità

VERSO CAGLIARI

Il tecnico portoghese non ha convocato per la seconda partita di fila Villar, Reynolds, Diawara e Mayoral. Al loro posto dei Primavera

Il cappotto subito in Norvegia ha rotto qualche equilibrio all'interno dello spogliatoio della Roma e José Mourinho non sembra avere intenzione di mollare la presa contro alcuni dei suoi giocatori. Già esclusi per la sfida contro il Napoli, il tecnico portoghese ha deciso di non convocare anche per la trasferta di Cagliari Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral, tra i principali incolpati per la figuraccia di Bodo. Convocato Kumbulla, per necessità.

Al posto dei quattro giocatori della prima squadra, Mourinho ha convocato quattro ragazzi della Primavera come già accaduto per la sfida contro il Napoli. L'unico a essere reintegrato nel gruppo squadra per la trasferta in Sardegna è stato Marash Kumbulla, più per una questione di necessità vista l'emergenza difensiva che altro. Nella lista c'è anche Abraham, in dubbio per il dolore avvertito alla caviglia durante l'ultima sfida di campionato.