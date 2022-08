Roma, Mourinho: "A Dybala ho detto che è bravo, Abraham è stato fantastico"

QUI ROMA

Lo Special One dopo il successo col Monza: "Partita più difficile di quello che dice il risultato"

Roma-Monza, le foto del match













































José Mourinho si gode la vittoria con il Monza e il momentaneo primato solitario in vetta alla classifica: "Dybala? L'anno scorso contro la Juve all'Olimpico, quando lui è stato sostituito gli avevo detto 'sei bravo, ragazzo', oggi gli ho detto lo stesso e ci siamo fatti un sorriso". Applausi anche per Abraham: "Oggi sì. Ha giocato come voglio io. Ha dato tutto, prendeva la prima palla, si abbassava per giocare, creava profondità. E' stato fantastico".

Lo Special One si gode la Joya. "Qualche volta c’è il talento che aiuta una squadra, ma è isolato della squadra. In questo caso Paulo è con noi. E’ un grande talento e gioca con e per la squadra - ha spiegato il portoghese a Dazn -. Anche in fase difensiva, che sappiamo che non è nato per farla. Quando è uscito mi dice ‘un po’ di più e faccio il terzo’ e io gli ho detto ‘fallo con l’Udinese, non oggi’. E’ un Paulo che cresce e per noi è fantastico.

Sulla partita. "La miglior gara per la tranquillità e il risultato, ma è stata una partita più difficile di quanto dice il risultato. Nel primo tempo hanno avuto più possesso palla, una squadra interessante che sicuramente farà dei punti. Abbiamo dovuto cambiare modo di pressare. Ci hanno messo in difficoltà. Poi con più spazio, con esperienza, potevamo anche segnare di più ma bene, ho modo di far giocare anche altri. Stiamo bene e andiamo".

Continua la crescita di Ibanez. "Contento che si parli di lui, vedo una grande differenza da come l’ho trovato e da come è oggi, anche con la palla è più sereno. Trova diverse soluzioni, non è automatico. Veramente forte".

