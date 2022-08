Serie A, Roma-Monza 3-0: per Dybala doppietta e quota 100 gol

ROMA-MONZA 3-0

I giallorossi dominano e volano in testa: doppietta per l'argentino, Ibanez firma il tris

Roma-Monza, le foto del match













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Serata da incorniciare per la Roma di Mourinho nell’anticipo infrasettimanale della quarta giornata di Serie A. Il tecnico portoghese trova un super Dybala e la momentanea vetta solitaria della classifica. E’ infatti una doppietta dell’argentino (che raggiunge quota 100 gol in A) nel primo tempo, insieme al gol di Ibanez nella ripresa, a stendere 3-0 il Monza e condannare Stroppa all’ultimo posto con ancora zero punti dopo quattro partite. Dieci punti invece per i giallorossi.

LA PARTITA

La Roma coglie la terza vittoria in campionato e sale a dieci punti confermando l’ottimo avvio stagionale, portandosi momentaneamente da sola al comando della classifica. Situazione opposta per il Monza che resta ultimissimo con zero punti e la panchina di Stroppa comincia a tremare. Match già chiuso nel primo tempo grazie al Dybala-show: l’argentino è autore di una doppietta nel giro di un quarto d’ora tra il 18' e il 32' e conquista il pubblico giallorosso. Pronti via e Abraham lancia Dybala con una bella sponda di testa, l’ex Juve si invola verso la porta avversaria e chiude di sinistro sul secondo palo. Neanche il tempo per il Monza di organizzare una risposta, che ancora Dybala raddoppia questa volta di rapina con una scivolata su tiro di Abraham respinto da Di Gregorio. Cinica la squadra di Mourinho che finalizza entrambe le maggiori occasioni del primo tempo, nella ripresa arriva addirittura il tris al 60’ che spezza definitivamente le speranze brianzole. Bel terzo tempo di Ibanez su calcio d’angolo di Pellegrini e gol di testa. Stroppa cambia tutto l’attacco ma la sua squadra non inverte la marcia, poi man mano i ritmi si abbassano e la Roma amministra senza problemi. Uniche emozioni prima del fischio finale una traversa scheggiata da Machin e Belotti che, appena entrato al suo esordio con la nuova maglia capitolina, impegna Di Gregorio. Poi la stonata della serata giallorossa: l’infortunio muscolare di El Shaarawy che nel recupero lascia il campo, ma lo Special One stasera può sorridere comunque.



LE PAGELLE

Cristante 6,5 – Sicurezza a centrocampo con dinamismo e filtro davanti alla difesa, utile anche negli inserimenti in fase offensiva

Abraham 7 – Ottima intesa con Dybala, partecipa alle prime due reti dell’argentino e compie un lavoro prezioso là davanti

Sensi 6 – Chiamato a prendere le redini del centrocampo brianzolo, ci prova con i piedi buoni e dando i ritmi ai compagni

Petagna 5 – Troppo solo in attacco, poco servito, prova a sgomitare e lavorare col fisico ma i risultati non arrivano



IL TABELLINO

ROMA-MONZA 3-0

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio 6, Mancini 6,5, Kumbulla sv (28’ pt Smalling 6), Ibanez 6,5, Celik 6, Cristante 6,5, Matic 6,5, Zalewski 6 (20’ st Spinazzola 6), Pellegrini 6,5 (35’ st Bove sv), Dybala 7,5 (20’ st El Shaarawy 6), Abraham 7 (35’ st Belotti 6,5). A disp.: Svilar, Boer, Shomurodov, Vina, Karsdorp, Tripi. All. Mourinho 7

MONZA (3-5-2): Di Gregorio 5,5, Marrone 4,5 (1’ st Molina 5), Marlon 5,5, Caldirola 5,5, Birindelli 5,5, Pessina 5 (17’ st Ranocchia 5), Sensi 6 (39’ st Bondo sv), Machin 5,5, Carlos Augusto 5,5, Caprari 5 (18’ st Dany Mota 6), Petagna 5 (17’ st Ciurria 6). A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Colpani, Barberis, Bondo, Vignato. All. Stroppa 5

Arbitro: Piccinini 6

Marcatori: 18’ e 32’ Dybala (R), 16’ st Ibanez (R)

Ammoniti: Machin, Marlon, Ciurria



LE STATISTICHE

• La Roma si ritrova con 10 punti in classifica dopo le prime quattro partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (12 su 12 in quel caso, con Rudi Garcia alla guida).

• Il Monza ha perso le prime quattro sfide di questa Serie A; l’ultima squadra ad avere subito quattro sconfitte nelle sue prime quattro gare nel massimo campionato è stata il Benevento nel 2017/18.

• Il 50% dei gol realizzati dalla Roma in questo campionato (3/6) è arrivato da corner; da quando sulla panchina dei giallorossi siede José Mourinho (2021/22), quella capitolina è la squadra che ne ha realizzati di più da questa situazione di gioco in Serie A: 14.

• Con la doppietta contro il Monza, Paulo Dybala è diventato l’ottavo giocatore a toccare la soglia delle 100 reti e 50 assist in Serie A da quando Opta raccoglie il dettaglio dei passaggi vincenti (dal 2004/05).

• L'ultima delle 14 marcature multiple di Paulo Dybala in Serie A risaliva al 7 aprile 2018 con la Juventus, sul campo del Benevento, anche in quel caso squadra neopromossa.

• Il Monza è diventata la 28ª vittima di Paulo Dybala in Serie A: dal suo primo gol nella competizione (novembre 2012), soltanto Dzeko (29), Immobile e Zapata (entrambi 32) ne contano di più.

• Paulo Dybala non andava a segno all'Olimpico in un match di Serie A dal 9 gennaio scorso, nel successo della Juventus, per 4-3, contro la Roma.

• Paulo Dybala ha ritrovato il gol che gli mancava nel massimo torneo dallo scorso 6 maggio contro il Genoa.

• Tre dei quattro gol di Ibañez in Serie A sono arrivati all'Olimpico (il primo con la Roma come squadra ospite nel derby, il 26/9/2021), l'ultimo contro lo Spezia nel dicembre 2021.

• Ibañez ha segnato quattro gol in 38 partite nelle ultime due stagioni di Serie A: non ne aveva realizzato alcuno nelle tre edizioni precedenti del massimo torneo, in 40 sfide.

• 100ª partita di Chris Smalling con la maglia della Roma, contando tutte le competizioni.