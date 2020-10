Roma, Mancini positivo al Covid: "Mi sono aggiudicato la quarantena, ma sto bene"

ALTRO CASO DI COVID

Un altro caso di positività in casa Roma dopo l'ultimo del difensore Riccardo Calafiori, classe 2002, e che si aggiunge a quello di Diawara. Si tratta di Gianluca Mancini, che lo annunciato sul suo profilo Instagram: "Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!". Mancini salterà la sfida di lunedì sera a San Siro contro il Milan.

era assente nella trasferta vincente della Roma in Svizzera contro loper l'esordio nella fase a gironi di Europa League per squalifica: ha scontato la prima giornata delle tre di stop che gli sono state comminate dopo un rosso diretto nell'ottavo di finale contro il Siviglia della scorsa edizione per una gomitata a De Jong su segnalazione del Var.