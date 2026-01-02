Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lazio, Sarri torna in campo dopo l'operazione e guida l'allenamento verso il Napoli

02 Gen 2026 - 17:00
© Getty Images

© Getty Images

Lunedì l'operazione, oggi il ritorno in campo. Maurizio Sarri, dopo l'intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, ha fatto il suo ritorno guidando la doppia sessione di allenamento - la prima dell'anno - della formazione biancoceleste, impegnata a Formello. Rispettati, quindi, i tempi di recupero previsti inizialmente con il tecnico laziale tornato oggi a dirigere i suoi preparando la sfida di domenica.

E' dunque certa la presenza di Sarri in panchina contro la sua ex squadra, quel Napoli oggi guidato da Antonio Conte, nel match di domenica 4 gennaio alle ore 12.30, allo stadio Olimpico.

Ultimi video

01:46
La Serie A riparte forte

La Serie A riparte forte

01:15
DICH CUESTA PRE SASSUOLO PER SITO 2/1 DICH

"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
DICH GASPERINI PRE ATALANTA PER SITO 2/1 DICH

Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

02:11
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU DAVID E OPENDA PER SITO 2/1 DICH

Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

00:50
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TIFOSI JUVENTUS PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'urgenza di fare felici i nostri tifosi"

01:15
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

01:37
DICH GROSSO PRE PARMA PER SITO 2/1 DICH

Grosso: "Vogliamo migliorare ancora, Parma giovane e forte"

02:09
DICH GILARDINO PRE GENOA PER SITO 2/1 DICH

Gilardino: “Nzola c’è. Il Genoa è emozione, ma la terrò da parte”

01:20
DICH PALLADINO PRE ROMA PER SITO 2/1 DICH

Palladino: “Gasperini indelebile nella storia dell’Atalanta”

01:59
Fiorentina, parla Ferrari

Fiorentina, parla Ferrari

01:16
Napoli da corsa

Napoli da corsa

01:31
Neres insostituibile

Neres insostituibile

01:14
Inter, gennaio di fuoco

Inter, gennaio di fuoco

02:15
Oggi c'è Cagliari-Milan

Oggi c'è Cagliari-Milan

01:46
La Serie A riparte forte

La Serie A riparte forte

I più visti di Calcio

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:15
Genoa, De Rossi: "Affrontiamo una squadra forte, dovremo essere affamati"
18:01
Inter: personalizzato per Bonny e Darmian, out per il Bologna
17:14
Roma, Baldanzi out da convocati per problema muscolare
17:00
Lazio, Sarri torna in campo dopo l'operazione e guida l'allenamento verso il Napoli
16:00
Cristiano Ronaldo, anno "stregato": zero triplette nel 2025. Non succedeva dal 2009