Roma, Baldanzi out da convocati per problema muscolare

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Atalanta-Roma, giornata numero 18 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso, che perde anche Baldanzi per un problema muscolare oggi in allenamento al retto femorale destro, da valutare nei prossimi giorni. Di seguito i convocati: Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini; Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi; Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli; Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.