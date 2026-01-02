Logo SportMediaset

Cristiano Ronaldo, anno "stregato": zero triplette nel 2025. Non succedeva dal 2009

02 Gen 2026 - 16:00

Un dato insolito per una macchina da gol. Cristiano Ronaldo chiude il 2025 senza mai portare a casa il pallone: zero triplette nell'anno solare, un evento statistico che non si verificava dal 2009 (diviso tra Manchester United e Real Madrid). Nonostante ben 9 doppiette realizzate con l'Al Nassr, CR7 quest'anno ha solo sfiorato l'impresa, beffato dal VAR il 27 dicembre che gli ha annullato il terzo gol contro l'Al Okhdood. L'ultimo hat-trick del portoghese resta dunque quello del 4 maggio 2024 contro l'Al Wehda.

