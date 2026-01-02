Genoa, De Rossi: "Affrontiamo una squadra forte, dovremo essere affamati"

Daniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa la sfida salvezza contro il Pisa in programma domani al Ferraris. Queste le parole del tecnico del Genoa: "Affrontiamo una squadra forte. Noi dovremo avere la stessa fame del secondo tempo contro il Verona. Dobbiamo gestire il possesso palla ma la gara deve anche passare attraverso duelli e corse. Mercato? Penso che sia una squadra costruita bene, ci sarà da puntellare qualcosa. I rumors li controllate voi, non io. Escono nomi all’impazzata, spesso vengono fatte accostamenti con amici, a volte reali ma a volte sono fantasiosi".