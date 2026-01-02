Logo SportMediaset

Genoa, De Rossi: "Affrontiamo una squadra forte, dovremo essere affamati"

02 Gen 2026 - 18:15

Daniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa la sfida salvezza contro il Pisa in programma domani al Ferraris. Queste le parole del tecnico del Genoa: "Affrontiamo una squadra forte. Noi dovremo avere la stessa fame del secondo tempo contro il Verona. Dobbiamo gestire il possesso palla ma la gara deve anche passare attraverso duelli e corse.  Mercato? Penso che sia una squadra costruita bene, ci sarà da puntellare qualcosa. I rumors li controllate voi, non io. Escono nomi all’impazzata, spesso vengono fatte accostamenti con amici, a volte reali ma a volte sono fantasiosi". 

01:46
La Serie A riparte forte

La Serie A riparte forte

01:15
DICH CUESTA PRE SASSUOLO PER SITO 2/1 DICH

"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
DICH GASPERINI PRE ATALANTA PER SITO 2/1 DICH

Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

02:11
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU DAVID E OPENDA PER SITO 2/1 DICH

Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

00:50
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TIFOSI JUVENTUS PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'urgenza di fare felici i nostri tifosi"

01:15
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

01:37
DICH GROSSO PRE PARMA PER SITO 2/1 DICH

Grosso: "Vogliamo migliorare ancora, Parma giovane e forte"

02:09
DICH GILARDINO PRE GENOA PER SITO 2/1 DICH

Gilardino: “Nzola c’è. Il Genoa è emozione, ma la terrò da parte”

01:20
DICH PALLADINO PRE ROMA PER SITO 2/1 DICH

Palladino: “Gasperini indelebile nella storia dell’Atalanta”

01:59
Fiorentina, parla Ferrari

Fiorentina, parla Ferrari

01:16
Napoli da corsa

Napoli da corsa

01:31
Neres insostituibile

Neres insostituibile

01:14
Inter, gennaio di fuoco

Inter, gennaio di fuoco

02:15
Oggi c'è Cagliari-Milan

Oggi c'è Cagliari-Milan

01:46
La Serie A riparte forte

La Serie A riparte forte

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

18:15
Genoa, De Rossi: "Affrontiamo una squadra forte, dovremo essere affamati"
18:01
Inter: personalizzato per Bonny e Darmian, out per il Bologna
17:14
Roma, Baldanzi out da convocati per problema muscolare
17:00
Lazio, Sarri torna in campo dopo l'operazione e guida l'allenamento verso il Napoli
16:00
Cristiano Ronaldo, anno "stregato": zero triplette nel 2025. Non succedeva dal 2009