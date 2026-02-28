Dopo le polemiche si rivede il designatore Rocchi: in tribuna per Verona-Napoli
Gianluca Rocchi © italyphotopress
Dopo le polemiche delle ultime settimane, dagli episodi di Inter-Juve a quelli di Milan-Parma passando per Atalanta-Napoli, si rivede il designatore Gianluca Rocchi in una tribuna di Serie A.
Rocchi seguirà da vicino al Bentegodi la sfida fra Verona e Napoli, quest'ultima la squadra che aveva alzato maggiormente la voce dopo la sfida di Bergamo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che aveva chiamato il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, per chiedere profonde modifiche alla situazione arbitrale e l'introduzione del Var a chiamata.
Ad arbitrare Verona-Napoli sarà Lorenzo Colombo.