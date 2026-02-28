Dopo le polemiche si rivede il designatore Rocchi: in tribuna per Verona-Napoli

Rocchi seguirà da vicino al Bentegodi la sfida fra Verona e Napoli, quest'ultima la squadra che aveva alzato maggiormente la voce dopo la sfida di Bergamo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che aveva chiamato il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, per chiedere profonde modifiche alla situazione arbitrale e l'introduzione del Var a chiamata.