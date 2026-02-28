Lecce, Di Francesco: "Troppo ingenui sui gol, che sia da lezione"

Lecce rimontato e battuto 3-1 in casa del Como. Alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco non è bastato il gol iniziale di Coulibaly: "Bravi loro e ingenui noi, sul primo gol siamo scappati male, sul secondo è scivolato Coulibaly e non dovevamo fermarci, sul terzo invece assurdo ritrovarsi in 5 contro 3 in area. Le responsabilità sono mie, peccato perché avevamo impattato bene sulla partita", ha detto Di Francesco a Dazn.