Lecce, Di Francesco: "Troppo ingenui sui gol, che sia da lezione"
© ansa
Lecce rimontato e battuto 3-1 in casa del Como. Alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco non è bastato il gol iniziale di Coulibaly: "Bravi loro e ingenui noi, sul primo gol siamo scappati male, sul secondo è scivolato Coulibaly e non dovevamo fermarci, sul terzo invece assurdo ritrovarsi in 5 contro 3 in area. Le responsabilità sono mie, peccato perché avevamo impattato bene sulla partita", ha detto Di Francesco a Dazn.
"Non abbiamo concesso tantissimo, ma preso un uno-due con troppa facilità. Oggi ci deve servire da lezione, dobbiamo preparare bene la partita contro la Cremonese che è uno scontro diretto e non possiamo permetterci disattenzioni", ha concluso l'allenatore dei rossoblù.