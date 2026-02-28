Fiorentina, il comunicato sugli infortuni di Solomon e Lezzerini: i tempi di recupero
© italyphotopress
Ufficiale l'entità degli infortuni per Solomon e Lezzerini della Fiorentina dopo lo stop nella sfida di Conference League contro lo Jagiellonia. Per l'esterno israeliano una lesione tra primo e secondo grado al muscolo retto femorale della coscia destra, che dovrebbe significare circa un mese di stop. Per Lezzerini, invece, una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra.
Infortuni Solomon e Lezzerini, il comunicato della Fiorentina
"ACF Fiorentina comunica che, nella tarda mattinata di oggi, i calciatori Manor Solomon e Luca Lezzerini sono stati sottoposti ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dei rispettivi infortuni occorsi durante la gara di Conference League Fiorentina-Jagiellonia di giovedì 26 febbraio.
Gli esami effettuati hanno evidenziato per Solomon una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra mentre per Lezzerini una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra.
Entrambi i calciatori hanno iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni".