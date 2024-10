Roma, Juric: "Vittoria strameritata, ma in alcuni momenti manca sicurezza"

Juric parla poi anche dei singoli. A partire da Le Fée, ancora lontano dalla migliore condizione. "Le Fée mi piace tanto, può fare molto meglio di oggi, ma è stata la sua prima partita. È intelligente, sensibile". Sempre ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ha parlato del mancato impiego di Hummels, ancora senza minuti in stagione. "Hummels lo vedo nella posizione di N'Dicka e in questo momento mi sembra che la difesa stia reggendo molto bene, N'Dicka sta facendo bene ed è in vantaggio. Ma Hummels che è un grandissimo professionista avrà le sue occasioni".