Europa League: Roma-Dinamo Kiev 1-0, Dovbyk regala la prima gioia europea

Juric, come annunciato fa turnover pensando al campionato: Soulé e Mancini febbritanti sono nemmeno in panchina, dove invece si accomoda ancora Hummels. In attacco c'è Dobvyk, ma non Dybala. Baldanzi a sostegno dell'ex Girona. Shovkovskyi rivoluziona la squadra rispetto al torneo locale e passa alla difesa a tre. Tra i pali il portiere dell'Under 21 Neshcheret, la coppia d'attacco è formata da Voloshyn e Guerrero. La gara dell'Olimpico stenta a decollare e per venti minuti abbondanti sono solo sbadigli. Poi al 22' si accende Baldanzi: l'ex Empoli salta con un tunnel Mykhavko, che lo trattiene per la maglia. Rigore tanto solare quanto ingenuo. Sul dischetto di presenta Dovbyk che spiazza senza problemi Neshcheret. Due minuti dopo, Baldanzi ancora protagonista quando di beve mezza difesa ucraina, ma non trova la porta con un bel sinistro a giro. Dopo mezzora in agevole controllo, la Roma ricade nei vecchi vizi e rischia grosso nel finale di tempo. Al 34' grave errore di Le Fée in impostazione, Tymchyc ha sul destro il pallone dell'1-1 ma il suo tiro sfiora il palo. Poi al minuto 40 Guerrero vince il duello con N'Dicka e Svilar si salva con i piedi. Gli spaventi per i tifosi giallorossi non sono finiti qua, perché al 43' Voloshyn da pochi passi fa secco Svilar, ma è in fuorigioco.