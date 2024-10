Roma, Juric: "Dovbyk e Dybala al 100%, l'Inter non ha punti deboli"

"Sono tutti e due al 100%, stanno bene". Lo ha detto il tecnico della Roma, Ivan Juric, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l'Inter a proposito delle condizioni di Artem Dovbyk e Paulo Dybala. "Artem è tornato con un piccolo fastidio ma ha recuperato molto bene negli ultimi giorni - ha aggiunto - Paulo ha fatto una fase di recupero in cui volevamo metterlo a posto, ha fatto 3-4 allenamenti alla grande, lo gestiremo in base alla partita". Non ci sarà invece l'altro argentino Paredes: "È tornato per ultimo e dopo un lungo viaggio ieri, è ancora sotto un treno".