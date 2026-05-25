Serie A, il Cagliari condanna il Milan all'Europa League. Roma e Como in Champions. Cremonese in B

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Cesc Fabregas aveva già fatto la storia portando il Como in Europa, ma va oltre ogni logica: è Champions League per i lariani, che approfittano del passo falso del Milan e calano il poker sulla Cremonese. I grigiorossi devono vincere per salvarsi, ma la rete immediata del Lecce e l'infortunio di Maleh spengono ogni possibile entusiasmo. Il Como fa la partita e, dopo trentasette minuti, la sblocca: Douvikas calcia, Audero fa un miracolo e Jesus Rodriguez segna sulla ribattuta. Giampaolo prova a scuotere i suoi coi cambi, ma non c'è nulla da fare: l'ex Betis fa l'assistman e Douvikas sigla il 2-0 in avvio di ripresa (51'). Bonazzoli accorcia dal dischetto (55'), ma le speranze della Cremonese affondano definitivamente venti minuti dopo, quando un contatto dubbio tra Bianchetti e Douvikas viene punito col rigore: Da Cunha trasforma e i grigiorossi perdono la testa, con un rosso dal campo (Grassi) e due dalla panchina (Okereke e Djuric) per proteste. Forte della superiorità numerica, il Como cala il poker col suo capitano (80') e sfiora anche la cinquina: annullata per fuorigioco la rete costruita da Sergi Roberto e Morata. La vittoria per 4-1, senza Nico Paz, è dolcissima: Como quarto e in Champions con 71 punti. La Cremonese, invece, torna in Serie B: un esito che sembrava impensabile, dopo l'ottimo avvio dei grigiorossi, ma quel crollo a metà stagione è stato ferale.



IL TABELLINO



CREMONESE (3-5-2) - Audero; Terracciano (39' st Barbieri), Bianchetti, Luperto; Zerbin (1' st Floriani Mussolini), Thorsby (1' st Collocolo), Grassi, Maleh sv (15' Vandeputte), Pezzella; Bonazzoli (39' st Lottici Tessadri), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Djuric, Ceccherini, Vigilati, Folino, Okereke. All. Giampaolo.



COMO (4-2-3-1) - Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno (30' st van der Brempt); Perrone, Da Cunha; Diao (39' st Vojvoda), Baturina (39' st Sergi Roberto), Jesus Rodriguez (19' st Caqueret); Douvikas (39' st Morata). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Nico Paz, Lahdo, Kuhn, Diego Carlos, Cassano, Pisate. All. Fabregas.



Arbitro: Maresca.



Marcatori: 37' Jesus Rodriguez (Co), 6' st Douvikas (Co), 10' st Bonazzoli rig. (Cr), 30' st Da Cunha rig. (Co), 35' st Da Cunha (Co).



Ammoniti: Jesus Rodriguez (Co), Thorsby (Cr), Alberto Moreno (Co), Vardy (Cr), Bianchetti (Cr), Vandeputte (Cr).



Note: espulsi Djuric (Cr) e Okereke (Cr) dalla panchina, più Grassi (Cr) dal campo per proteste al 26' st.