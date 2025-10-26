Logo SportMediaset

QUI ROMA

Roma, Gasperini: "Viviamo il primato coi piedi per terra, ma se le altre ci aspettano..."

Il tecnico giallorosso: "È ancora lunga, ma dopo un quarto di campionato questi risultati qualcosa vogliono dire"

26 Ott 2025 - 17:48

La Roma è tornata alla vittoria in Serie A e soprattutto dopo otto giornate si ritrova davanti a tutti, in compagnia del Napoli. I giallorossi di Gasperini si sono imposti in casa del Sassuolo con quello che ormai è il proprio marchio di fabbrica stagionale: l'1-0. "Sono molto soddisfatto - ha commentato il tecnico della Roma a fine partita -, ma non solo per la classifica. Dopo la sconfitta contro l'Inter serviva avere una reazione". I giallorossi hanno lasciato alle spalle le scorie del ko in Europa League: "Tornare a vincere era la priorità assoluta, anche perché è veramente un peccato aver consegnato ai nostri tifosi così tante sconfitte in così poche partite visto che giochiamo in uno stadio sempre pieno e con tanta passione. Dobbiamo provare ad essere un po' più efficaci perché abbiamo caratteristiche che ci possono far picchiare contro un muro".

La mossa tattica di Gasperini contro il Sassuolo è stata quella di utilizzare Bryan Cristante, autentico jolly in mezzo al campo, da trequartista: "Non ho mai avuto quel dubbio. In quel ruolo Pasalic con me ha fatto tanti gol, ma anche Cristante stesso ai tempi di Bergamo. Sono passati otto anni, ma il ruolo lo ricorda ancora. Per me è un giocatore importante e dà sempre una mano. Poi c'è Dybala che è straordinario e può giocare in tutto il reparto offensivo. Ho preferito toglierlo perché giocgiamo anche mercoledì e ho bisogno di freschezza".

Nella ripresa c'è stato spazio per Dovbyk: "Mi serviva per sfruttare gli spazi dei centrocampisti e aprire la difesa avversaria - ha concluso Gasperini -. E' entrato bene, come tutti oggi, ha una condizione fisica buona. Stiamo facendo molti esperimenti in partita perché vogliamo migliorare trovando soluzioni migliori".

In conferenza stampa poi Gasperini ha parlato del primato in coabitazione col Napoli: "Viviamo il momento coi piedi per terra, ma siamo soddisfatti. Un po' di significato questi risultati cominciano ad averlo, ma restiamo ben piantati per terra. Se le altre ci aspettano noi piano piano sistemeremo le nostre difficoltà".

sassuolo-roma
gian piero gasperini

