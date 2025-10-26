Roma, Gasperini: "Viviamo il primato coi piedi per terra, ma se le altre ci aspettano..."

La Roma è tornata alla vittoria in Serie A e soprattutto dopo otto giornate si ritrova davanti a tutti, in compagnia del Napoli. I giallorossi di Gasperini si sono imposti in casa del Sassuolo con quello che ormai è il proprio marchio di fabbrica stagionale: l'1-0. "Sono molto soddisfatto - ha commentato il tecnico della Roma a fine partita -, ma non solo per la classifica. Dopo la sconfitta contro l'Inter serviva avere una reazione". I giallorossi hanno lasciato alle spalle le scorie del ko in Europa League: "Tornare a vincere era la priorità assoluta, anche perché è veramente un peccato aver consegnato ai nostri tifosi così tante sconfitte in così poche partite visto che giochiamo in uno stadio sempre pieno e con tanta passione. Dobbiamo provare ad essere un po' più efficaci perché abbiamo caratteristiche che ci possono far picchiare contro un muro".