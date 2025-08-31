Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Roma: altri tre punti per scoprirsi solidi e cinici, ma l'estro argentino è al momento imprescindibile

I giallorossi a punteggio pieno dopo il secondo 1-0 di fila, Soulé e Dybala sugli scudi

di Daniele Pezzini
31 Ago 2025 - 08:33

La Roma torna da Pisa con in tasca altri tre punti e, per quello che può valere dopo due giornate, la soddisfazione di andare alla prima sosta stagionale in vetta alla classifica di Serie A. Quello di Gasperini è stato un avvio estremamente positivo, forse non travolgente, ma certamente solido. La squadra si è scoperta compatta e ben messa in campo, ha rischiato davvero soltanto in un'occasione (nel quale è intervenuto alla grande il solito Svilar) e ha saputo vincere la partita nel momento in cui è stata capace di alzare ritmo e baricentro, piegando la resistenza di un Pisa abbastanza attento sul piano difensivo ma troppo inconsistente davanti.

Lo score iniziale dell'ex tecnico dell'Atalanta dice 6 punti e zero gol subiti, ma è chiaro che il lavoro è appena iniziato. Il primo tempo dell'Arena Garibaldi ha fatto emergere alcuni dei limiti di un gruppo che al momento sembra doversi affidare molto all'estro e alle giocate dei singoli, argentini in testa. Soulé è stato il punto di riferimento per tutto il primo tempo, l'uomo a cui affidare i palloni dalla trequarti in avanti e su cui puntare per creare superiorità numerica e occasioni; poi è entrato Dybala a dargli una mano e la qualità si è ulteriormente alzata, costringendo alla resa i ragazzi di Gilardino a suon di dribbling, cross e palle in verticale in area di rigore. I due ex Juve hanno dato quel qualcosa in più a una manovra offensiva che stentava un po' a decollare e che al momento non è ancora stata in grado di esaltare il nuovo arrivato Ferguson, che al netto dell'assist è stato piuttosto avulso dal gioco.

Ci sarà tempo e modo di lavorare su una piena integrazione dell'irlandese, in attesa di capire quale potrà essere il destino di Dovbyk. Intanto la Roma si gode il buon avvio di campionato, in attesa di capire cosa vorrà fare da grande e quale potrà essere il suo ruolo in questa Serie A agli albori. Dopo la sosta arriva il Torino, poi è già tempo di derby. Per Gasp il bello arriva ora.

Pisa-Roma, le immagini del match

1 di 19
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

01:39
MCH LIPSIA-HEIDENHEIM 2-0 MCH

Lipsia-Heidenheim 2-0: guarda gli highlights

01:41
MCH VOLENDAM-AJAX 1-1 MCH

Ajax, solo un pari sul campo del Volendam: finisce 1-1

01:34
MCH AUGSBURG-BAYERN 2-3 MCH

Gnabry, Luis Diaz e Olise: il Bayern espugna Augusta

01:31
MCH HOFFENHEIM-EINTRACHT FR. 1-3 MCH

Tris del Eintracht Francoforte sul campo dell'Hoffenheim: gli highlights

01:25
MCH SAN LORENZO-HURACAN 0-0 MCH

San Lorenzo-Huracan: niente gol nel Clasico del Barrio

01:49
MCH SPORTING-PORTO 1-2 MCH

Il Porto vince il big match con lo Sporting Lisbona: gli highlights

01:29
MCH PSV-TELSTAR 0-2 MCH

Colpaccio del Telstar: vince 2-0 sul campo del PSV Eindhoven

01:19
DICH GASP POST 30/8 DICH

Gasperini: "C'è voluta una Roma molto brava," siamo cresciuti"

01:50
DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

03:04
DICH SARRI PRE VERONA DICH

Sarri: "Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

I più visti di Roma

Gasperini

Gasp archivia Sancho: "La Roma non prega nessuno, resti pure dov'è"

Soulé piega la resistenza del Pisa, la Roma di Gasp si conferma e resta a punteggio pieno

Gasperini applaude la squadra: "Prestazione molto buona, Dybala può giocare ovunque"

Pisa-Roma, le immagini del match

Gasperini: "Siamo partiti con il piglio giusto, ai miei do un bel voto"

Dopo appena una stagione in giallorosso, Manu Koné può salutare la Roma. Il bilancio parla di 46 presenze in tutte le competizioni condite da due gol e tre assist. 

La Roma può salutare Manu Koné dopo una sola stagione: i numeri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Retegui all'Al Qadsiah
12:00
Arabia Saudita: per Retegui doppietta all'esordio
11:00
Scontri fra tifosi di Como e Atalanta in autogrill sulla A1
10:24
Pisa, Gilardino: "Dispiace non averla ripresa, quando si perde si rosica"
23:50
Cagliari, Pisacane: "Dispiace per i ragazzi, meritavano un epilogo diverso"
23:50
Juventus Women, vittoria in rimonta nel test con Everton