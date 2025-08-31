Roma: altri tre punti per scoprirsi solidi e cinici, ma l'estro argentino è al momento imprescindibile

Lo score iniziale dell'ex tecnico dell'Atalanta dice 6 punti e zero gol subiti, ma è chiaro che il lavoro è appena iniziato. Il primo tempo dell'Arena Garibaldi ha fatto emergere alcuni dei limiti di un gruppo che al momento sembra doversi affidare molto all'estro e alle giocate dei singoli, argentini in testa. Soulé è stato il punto di riferimento per tutto il primo tempo, l'uomo a cui affidare i palloni dalla trequarti in avanti e su cui puntare per creare superiorità numerica e occasioni; poi è entrato Dybala a dargli una mano e la qualità si è ulteriormente alzata, costringendo alla resa i ragazzi di Gilardino a suon di dribbling, cross e palle in verticale in area di rigore. I due ex Juve hanno dato quel qualcosa in più a una manovra offensiva che stentava un po' a decollare e che al momento non è ancora stata in grado di esaltare il nuovo arrivato Ferguson, che al netto dell'assist è stato piuttosto avulso dal gioco.