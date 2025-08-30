Serie A, Pisa-Roma 0-1: i giallorossi restano a punteggio pieno

Soulé 7 - Nel primo tempo è il solo che sembra in grado di accendere la luce e i compagni lo cercano in continuazione. Nella ripresa è lui a sbloccare un match complicatissimo con un sinistro chirurgico che vale i tre punti

Dybala 7 - Il suo ingresso dà di fatto la svolta alla partita: si piazza largo a sinistra ed è un pericolo costante con i suoi dribbling e i suoi palloni recapitati ai compagni in area di rigore. Da solo è in grado di alzare notevolmente il livello tecnico e di pericolosità della squadra.

Ferguson 6 - Per quasi un'ora è praticamente una comparsa, condizionato dalle grosse difficoltà dei suoi compagni nel fornirgli palloni giocabili. Con Dybala in campo è tutta un'altra storia anche per lui, che si toglie la soddisfazione dell'assist fornito a Soulé. Può e deve fare comunque di più.