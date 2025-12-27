Morto Carlo Scasserra, fu presidente del Campobasso Calcio

E' scomparso all'età di 85 anni Carlo Scasserra, geologo, imprenditore, ex consigliere regionale e presidente del Campobasso Calcio. La camera ardente è allestita alla casa funeraria San Giorgio Tammaro in via Tucci, mentre i funerali si terranno domani, domenica 28 dicembre, a mezzogiorno, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. Scasserra è stato uno degli imprenditori più noti della città. Fu eletto consigliere regionale nel 2000 con il Partito Socialista e negli anni '90 fu a lungo al vertice del Campobasso Calcio.