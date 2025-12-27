Logo SportMediaset

Calcio

Morto Carlo Scasserra, fu presidente del Campobasso Calcio

27 Dic 2025 - 16:30

E' scomparso all'età di 85 anni Carlo Scasserra, geologo, imprenditore, ex consigliere regionale e presidente del Campobasso Calcio. La camera ardente è allestita alla casa funeraria San Giorgio Tammaro in via Tucci, mentre i funerali si terranno domani, domenica 28 dicembre, a mezzogiorno, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. Scasserra è stato uno degli imprenditori più noti della città. Fu eletto consigliere regionale nel 2000 con il Partito Socialista e negli anni '90 fu a lungo al vertice del Campobasso Calcio.

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:27
Napoli: accoltellato un calciatore diciottenne
17:20
Bufera sulla Federcalcio argentina, imputato il presidente Tapia
16:30
Morto Carlo Scasserra, fu presidente del Campobasso Calcio
15:50
Coppa d'Africa, Benin-Botswana 1-0
15:00
Liverpool, scocca l'ora di Chiesa: titolare contro il Wolves