Roma, Gasperini: "Nessun dubbio a schierare Pellegrini. Contento ma non degli ultimi 10'"

Sulla condizione della squadra. "La squadra sta bene, noi abbiamo avuto una piccola difficoltà domenica scorsa contro il Torino che non siamo riusciti a giocare su dei buoni ritmi ma venivamo da una settimana difficile come ho detto ieri, non abbiamo preparato benissimo la partita, un po’ perché non abbiamo avuto tempo, un po’ perché forse abbiamo dato per scontato delle cose. La squadra è in crescita, è una squadra che può avere anche degli alti e bassi. Quello che voglio vedere io è il miglioramento di squadra ma anche individuale di qualsiasi giocatore come oggi la prova di Rensch, al di là dei soliti 7-8 giocatori che stanno benissimo. Dobbiamo allargare la rosa, dobbiamo far crescere alcuni giocatori per diventare una squadra più forte. Ma di questo sono soddisfatto, l’ho sempre detto di come lavorano i giocatori, poi è chiaro vinci le partite e ancora più facile lavorare, ma ai giocatori ho fatto sempre i complimenti poi può succedere anche la partita che va male, che giochi male: la cancelli come cancelli le vittorie e pensi a quella successiva".