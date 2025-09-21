Serie A: Lazio-Roma 0-1, Pellegrini torna dopo 4 mesi e decide il derby

Va alla Roma il derby della Capitale, big match della 4a giornata di Serie A: i giallorossi si impongono per 1-0 contro la Lazio e a decidere il match è l'ex capitano Lorenzo Pellegrini, tornato in campo dopo 140 giorni e in estate sul punto di lasciare la squadra. Il gol che manda in estasi i tifosi romanisti arriva al 38', quando Tavares perde palla in area nel duello con Rensch, Soulé serve Pellegrini e destro imprendibile nell'angolino. Nella ripresa Dia si divora il pareggio a tu per tu con Svilar (54') dopo un errore in impostazione di Mancini. Nel finale il derby si incendia: rosso diretto a Belahyane per un fallaccio su Koné e clamoroso palo esterno di Cataldi al 94'. Espulso anche Guendouzi dopo il triplice fischio. Gasperini sale a 9 punti, Sarri in crisi con soli tre punti.