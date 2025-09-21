Logo SportMediaset
LAZIO-ROMA 0-1

Serie A: Lazio-Roma 0-1, Pellegrini torna dopo 4 mesi e decide il derby

Un gol dell'ex capitano nel primo tempo decide la stracittadina romana. Dia si divora il pari, palo di Cataldi al 94'

di Andrea Ghislandi
21 Set 2025 - 14:41
1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Va alla Roma il derby della Capitale, big match della 4a giornata di Serie A: i giallorossi si impongono per 1-0 contro la Lazio e a decidere il match è l'ex capitano Lorenzo Pellegrini, tornato in campo dopo 140 giorni e in estate sul punto di lasciare la squadra. Il gol che manda in estasi i tifosi romanisti arriva al 38', quando Tavares perde palla in area nel duello con Rensch, Soulé serve Pellegrini e destro imprendibile nell'angolino. Nella ripresa Dia si divora il pareggio a tu per tu con Svilar (54') dopo un errore in impostazione di Mancini. Nel finale il derby si incendia: rosso diretto a Belahyane per un fallaccio su Koné e clamoroso palo esterno di Cataldi al 94'. Espulso anche Guendouzi dopo il triplice fischio. Gasperini sale a 9 punti, Sarri in crisi con soli tre punti.

LE PAGELLE
Castellanos 6,5 - Con il suo ingresso la Lazio cambia volto in attacco: il Taty regala energia e giocate, che però non bastano per riacciuffare i cugini.
Dia 4,5 - Sarri lo preferisce a Castellanos come terminale offensivo, ma l'attaccante senegalese ha sulla coscienza un clamoroso gol divorato sullo 0-1 a tu per tu con Svilar. Errore davvero grave e pesante.
Nuno Tavares 4,5 - Imperdonabile l'ingenuità con cui perde palla nella sua area e in pratica regala il gol alla Roma. Sarri lo lascia negli spogliatoi per inserire Luca Pellegrini.

Lorenzo Pellegrini 7 - Torna in campo dopo 4 mesi e 17 giorni e tutti i rumors di mercato, l'ex capitano segna il gol che regala alla Roma il derby. Come in una favola.
Angelino 6,5 - Sulla sinistra la solita costante e inesauribile spinta. Sfiora anche il gol a inizio ripresa.
Mancini 5,5 - Macchia una prova complessivamente buona con l'errore in appoggio che manda in porta Dia. Bravo poi a deviare quel tanto che basta il destro a giro di Castellanos che si spegne a fil di palo.

IL TABELLINO
LAZIO-ROMA 0-1
Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 4,5 (1' st Lu. Pellegrini 6); Guendouzi 5,5, Rovella 6 (1' st Cataldi 6,5), Dele-Bashiru sv (14' Belahyane 4); Pedro 5,5 (34' st Noslin 6), Dia 4,5 (17' st Castellanos 6,5), Zaccagni 5,5. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Provstgaard, Cancellieri, Isaksen, Pinelli, Farcomeni. All.: Sarri 5,5
Roma (3-4-1-2): Svilar 6; Celik 6,5, Mancini 5,5, Ndicka 6,5; Rensch 6,5, Cristante 6 (36' st El Aynaoui sv), Koné 6, Angelino 6,5 (36' st Tsimikas sv); Lo. Pellegrini 7 (28' st Pisilli 6); Soulé 6 (28' st Baldanzi 6), Ferguson 5,5 (21' st Dovbyk 5,5). A disp.: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Sangarè, Ziolokowski, El Shaarawy. All.: Gasperini 6,5
Arbitro: Sozza
Marcatori: 38' Lo. Pellegrini (R)
Ammoniti: Ndicka (R), Gila (L)
Espulsi: 40' st Belahyane (L) per un brutto fallo su Koné e Guendouzi (L) a fine partite per proteste
Note: -

LE STATISTICHE
Gian Piero Gasperini (67 anni e 238 giorni) è il secondo allenatore con l'età più elevata a vincere un derby capitolino considerando tutte le competizioni, dietro solo a Claudio Ranieri (73 anni e 77 giorni il 5 gennaio scorso).

La Lazio ha perso tre delle prime quattro partite in un singolo campionato solo per la terza volta nelle ultime 50 stagioni di Serie A, dopo il 2023/24 e il 2014/15.

Lorenzo Pellegrini ha segnato quattro gol contro la Lazio in Serie A, tutti con la maglia della Roma; la squadra biancoceleste è la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano.

Lorenzo Pellegrini è l'unico calciatore ad essere andato a segno in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A, a partire dal 2015/16.

Matías Soulé ha partecipato a tre gol in Serie A (due reti, un assist) contro la Lazio, nessun’altra avversaria lo ha visto prendere parte a più marcature nella competizione.

Quello di Lorenzo Pellegrini è stato il gol numero 4600 per la Roma in Serie A; quella giallorossa diventa la quarta squadra a raggiungere questo traguardo nella storia della Serie A a girone unico, dopo Juventus, Inter e Milan.

La Roma ha subito un solo gol nelle prime quattro partite di questo campionato, solo una volta aveva concesso così poche reti nelle precedenti 10 stagioni di Serie A (nel 2022/23).

Nelle gare tra Lazio e Roma nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A ci sono stati 41 cartellini rossi, più che in qualsiasi altra partita.

lazio-roma
serie a

