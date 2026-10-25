Il pari di Napoli non ridimensiona la Roma, ritmo e carattere sono da altissima classifica

Ma allora, come si spiegano i due punti persi a Napoli? Di sicuro con gli errori e le lacune individuali. Nel pomeriggio napoletano, la Roma non ha potuto contare - a differenza del solito - sull'apporto dei suoi esterni. A destra, Rensch ha fornito un contributo molto inferiore rispetto a quello che era arrivato da Lulli nelle prime giornate, ha un po' dormito sulle diagonali e solo un salvataggio clamoroso nel primo tempo gli ha evitato la bocciatura totale. Dalla parte opposta, Wesley è incappato in una delle peggiori partite della sua avventura giallorossa. Ha azzeccato pochissimi inserimenti e ha commesso anche alcuni errori tecnici totalmente inusuali per lui. Molto migliore è stato l'apporto di Molina, che invece nelle partite precedenti era apparso un po' in difficoltà.