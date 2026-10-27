Como, Fabregas: "Obiettivo scudetto? Non so quanti punti abbiamo e non mi interessa"

Una vittoria arrivata quasi all'improvviso. Il Como fa la partita a Torino ma a dieci minuti dalla fine è in svantaggio di un gol: poi Nico Paz prende per mano i lariani e con un gol e un assist nel giro di 5 minuti ribalta il risultato. Un successo che riempie d'orgoglio Cesc Fabregas: "Vittoria da grande squadra? Dobbiamo ancora dimostrare di esserlo. L'anno scorso però non avremmo giocato in questo modo, stiamo maturando. Quello che mi è piaciuto di più stasera è stata la voglia di vincere fino alla fine. Non si può vincere sempre due o tre a zero: vincere in Italia è sempre difficilissimo e quindi voglio dare grande merito ai ragazzi. Sitamo facendo per la prima volta nella nostra storia questo tipo di percorso, questi ragazzi mi danno sempre tutto: per questo gli ho dato un giorno libero ma da giovedì dovremo tornare con la testa sulla partita contro il Venezia che non sarà semplice".