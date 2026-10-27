Como, Fabregas: "Obiettivo scudetto? Non so quanti punti abbiamo e non mi interessa"

27 Ott 2026 - 23:29
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Una vittoria arrivata quasi all'improvviso. Il Como fa la partita a Torino ma a dieci minuti dalla fine è in svantaggio di un gol: poi Nico Paz prende per mano i lariani e con un gol e un assist nel giro di 5 minuti ribalta il risultato. Un successo che riempie d'orgoglio Cesc Fabregas: "Vittoria da grande squadra? Dobbiamo ancora dimostrare di esserlo. L'anno scorso però non avremmo giocato in questo modo, stiamo maturando. Quello che mi è piaciuto di più stasera è stata la voglia di vincere fino alla fine. Non si può vincere sempre due o tre a zero: vincere in Italia è sempre difficilissimo e quindi voglio dare grande merito ai ragazzi. Sitamo facendo per la prima volta nella nostra storia questo tipo di percorso, questi ragazzi mi danno sempre tutto: per questo gli ho dato un giorno libero ma da giovedì dovremo tornare con la testa sulla partita contro il Venezia che non sarà semplice".

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Poi il mister spagnolo paragona la partita di stasera con l'ultimo ko in campionato dei suoi: "Vittoria figlia della sconfitta col Frosinone? Ogni sconfitta deve farci crescere. Quella partita non siamo riusciti a giocarla bene. Secondo me stasera la sconfitta non sarebbe stata giusta per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Abbiamo fatto troppe cose bene e non meritavamo di andare in svantaggio. Questa partita magari l'anno scorso non l'avremmo vinta perché non sapevamo come giocarle. Siamo cresciuti e dobbiamo essere contenti di questo miglioramento ma non dobbiamo rilassarci: bisogna continuare a lavorare. Vedere Ramon che fa un errore grave e poi continua a fare la sua partita e andare in attacco a fare gol mi ha fatto un grande piacere: nel calcio, come nella vita, bisogna ripartire dopo gli errori e non avere paura". 

Il Como viaggia al ritmo delle prime ma non parlate di scudetto a Fabregas: "Lotta per vincere il campionato? È la prima volta nella nostra storia che facciamo la Champions: se sbagli una partita perdi 5-6 a zero. Quello è il livello. Contro il Sassuolo Abbiamo giocato 66 ore dopo il Man Utd, per forza bisogna fare rotazioni: in tutte le partite non abbiamo mai messo gli stessi 11. Abbiamo bisogno di tutti: con Addai abbiamo 6 infortuni. Non so quanti punti abbiamo adesso perché non guardo la classifica, non è una cosa che mi interessa. Quello che interessa a me è che i ragazzi continuino a giocare come vogliamo, alzino il livello per essere sempre meglio. Dobbiamo continuare così". 

Torino-Como, le foto del match

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