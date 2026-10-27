Como, Fabregas: "Obiettivo scudetto? Non so quanti punti abbiamo e non mi interessa"

Torino-Como, le foto del match
© italyphotopress
© italyphotopress
Una vittoria arrivata quasi all'improvviso. Il Como fa la partita a Torino ma a dieci minuti dalla fine è in svantaggio di un gol: poi Nico Paz prende per mano i lariani e con un gol e un assist nel giro di 5 minuti ribalta il risultato. Un successo che riempie d'orgoglio Cesc Fabregas: "Vittoria da grande squadra? Dobbiamo ancora dimostrare di esserlo. L'anno scorso però non avremmo giocato in questo modo, stiamo maturando. Quello che mi è piaciuto di più stasera è stata la voglia di vincere fino alla fine. Non si può vincere sempre due o tre a zero: vincere in Italia è sempre difficilissimo e quindi voglio dare grande merito ai ragazzi. Sitamo facendo per la prima volta nella nostra storia questo tipo di percorso, questi ragazzi mi danno sempre tutto: per questo gli ho dato un giorno libero ma da giovedì dovremo tornare con la testa sulla partita contro il Venezia che non sarà semplice".
Poi il mister spagnolo paragona la partita di stasera con l'ultimo ko in campionato dei suoi: "Vittoria figlia della sconfitta col Frosinone? Ogni sconfitta deve farci crescere. Quella partita non siamo riusciti a giocarla bene. Secondo me stasera la sconfitta non sarebbe stata giusta per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Abbiamo fatto troppe cose bene e non meritavamo di andare in svantaggio. Questa partita magari l'anno scorso non l'avremmo vinta perché non sapevamo come giocarle. Siamo cresciuti e dobbiamo essere contenti di questo miglioramento ma non dobbiamo rilassarci: bisogna continuare a lavorare. Vedere Ramon che fa un errore grave e poi continua a fare la sua partita e andare in attacco a fare gol mi ha fatto un grande piacere: nel calcio, come nella vita, bisogna ripartire dopo gli errori e non avere paura".
Il Como viaggia al ritmo delle prime ma non parlate di scudetto a Fabregas: "Lotta per vincere il campionato? È la prima volta nella nostra storia che facciamo la Champions: se sbagli una partita perdi 5-6 a zero. Quello è il livello. Contro il Sassuolo Abbiamo giocato 66 ore dopo il Man Utd, per forza bisogna fare rotazioni: in tutte le partite non abbiamo mai messo gli stessi 11. Abbiamo bisogno di tutti: con Addai abbiamo 6 infortuni. Non so quanti punti abbiamo adesso perché non guardo la classifica, non è una cosa che mi interessa. Quello che interessa a me è che i ragazzi continuino a giocare come vogliamo, alzino il livello per essere sempre meglio. Dobbiamo continuare così".
© italyphotopress
© italyphotopress