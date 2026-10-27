Cagliari, Pisacane: "Roma una corazzata. Noi però con l'atteggiamento giusto"

"Questa sera vedere l'atteggiamento che non deve mai mancare è una cosa da mettere nella valigia. Come ho detto ai ragazzi, le partite le possiamo perdere, ma in questo modo, non mettendosi in braccio a Caprile. La squadra ha raccolto, siamo giovani, l'obiettivo è di recuperare tutti". Lo ha detto il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, a Dazn dopo il ko contro la Roma. "Poi è normale che nel calcio, lo sapete meglio di me, chi vince ha sempre ragione - ha aggiunto -. Ma avevamo una corazzata di fronte, che ha messo in difficoltà tutti. Però mi è piaciuta, ripeto, la partita che ha fatto la squadra, con grande dignità, con il giusto atteggiamento. Sono convinto che crescendo così poi girerà di nuovo a nostro favore".